Крым вошел в пятерку отстающих по проекту "Жилье" регионов

25.03.19 12:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Пять регионов России не утвердили показатели национального проекта "Жилье", заявил в понедельник глава Минстроя Владимир Якушев.

"По самому непростому проекту "Жилье" у нас до настоящего момента пять субъектов РФ не утвердили показатели. Это Крым, Приморский край, Астраханская область и Еврейская автономная область и Санкт-Петербург. Давайте эту работу доведем", - сказал В.Якушев на селекторном совещании.

Он отметил, что эти соглашения должна быть подписаны с регионами в ближайшее время.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан на шесть лет. Он включает в себя четыре блока. Это мероприятия по развитию жилищного строительства, ипотеки, созданию комфортной городской среды и расселению аварийного фонда.

Общий объем средств на реализацию проекта "Жилье и городская среда" превышает 1 трлн рублей, из них 891 млрд рублей выделяет федеральный бюджет.

В конце декабря глава ведомства Владимир Якушев отмечал, что ввод жилья в стране отстает от показателей, заложенных в паспорт нацпроекта "Жилье и городская среда".