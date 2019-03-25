Глава департамента образования Приморья уволен за задержку стипендий и зарплат

25.03.19 12:17

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморья Олег Кожемяко по результатам служебной проверки освободил от должности директора краевого департамента образования и науки Надежду Кочурову, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Администрацией края была проведена служебная проверка. Выяснилось, что департамент не довел вовремя и в полном объеме лимиты по ряду муниципальных образований. Вместо запланированных 81 млн (рублей - ИФ) было доведено только 49,9 млн (руб. - ИФ). Из-за этого возникли задержки в перечислении заработной платы и стипендий. Это недопустимо! По итогам проверки я принял решение отстранить от занимаемой должности действующего директора департамента", - сказал О.Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.

Новым руководителем департамента образования и науки станет Наталья Бондаренко, сейчас она возглавляет управление образования Находкинского городского округа.

Н.Кочурова возглавила департамент образования Приморья летом 2018 года, приказ о ее назначении подписал прежний глава региона Андрей Тарасенко.

Как сообщалось, ранее пост врио вице-губернатора по вопросам образования покинул Константин Межонов. Местные СМИ связывали уход чиновника с инцидентом в одной из школ города Большой Камень, где родители учинили самосуд над школьником-хулиганом.

За К.Межоновым по собственному желанию была уволена уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Приморского края Анна Личковаха.