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25.03.19 12:26
Суд в Волгограде приговорил к реальным срокам четверых фальшивомонетчиков из Калмыкии
"В судебном заседании установлено, что Александр Мучкаев, Басанд Надбитов и братья Александр и Алдар Наминовы 24 июля 2017 года привезли в целях сбыта из Элисты в Волгоград шесть поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей каждая", - говорится в сообщении.
Фальшивыми банкнотами сообщники расплачивались в сетевых магазинах Волгограда. Последнюю купюру они разменяли на почте.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками волгоградской полиции. В отношении них возбудили уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).
С учетом обстоятельств совершения преступления суд приговорил А.Мучкаева к 4,5 годам лишения свободы, А.Наминова - к 4 годам лишения свободы, А.Наминова - к 3,5 годам лишения свободы. Б.Надбитов, полностью признавший вину и заключивший с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, осужден к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима.
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