Суд в Волгограде приговорил к реальным срокам четверых фальшивомонетчиков из Калмыкии

25.03.19 12:26

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

25 марта. Interfax-Russia.ru - Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор четверым жителям Калмыкии, которые обвинялись в сбыте поддельных денег, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в понедельник.

"В судебном заседании установлено, что Александр Мучкаев, Басанд Надбитов и братья Александр и Алдар Наминовы 24 июля 2017 года привезли в целях сбыта из Элисты в Волгоград шесть поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей каждая", - говорится в сообщении.

Фальшивыми банкнотами сообщники расплачивались в сетевых магазинах Волгограда. Последнюю купюру они разменяли на почте.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками волгоградской полиции. В отношении них возбудили уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

С учетом обстоятельств совершения преступления суд приговорил А.Мучкаева к 4,5 годам лишения свободы, А.Наминова - к 4 годам лишения свободы, А.Наминова - к 3,5 годам лишения свободы. Б.Надбитов, полностью признавший вину и заключивший с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, осужден к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима.