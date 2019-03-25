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25.03.19 12:29
Два дня потребуется на ликвидацию коммунальной аварии в Ставрополе
"По поручению В.Владимирова устранение последствий аварии ведется в круглосуточном режиме. Краевыми и городскими коммунальными и дорожными службами приняты все необходимые меры для оперативного проведения работ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полная ликвидация последствий аварии должна быть завершена в течение двух дней.
В домах, в которых были перебои с электроснабжением, подача электроэнергии восстановлена. Решены проблемы возможного затруднения движения по улице Доваторцев.
"На данный момент жители территории, проживающие в районе устранения аварии, обеспечены всеми коммунальными услугами. Приняты меры, чтобы не допустить никаких сбоев, которые могли бы негативно повлиять на жизнь людей", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье по улице Доваторцев неподалеку от перекрестка с улицей Шпаковской прорвало канализацию на канализационном коллекторе. Поток воды вышел на поверхность, были подтоплены подвалы двух жилых домов.
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