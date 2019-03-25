Зимники и ледовые переправы закроют в ХМАО раньше обычного из-за теплой весны

25.03.19 12:35

© РИА Новости. Владимир Смирнов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Закрытие зимников и ледовых переправ этой весной в Ханты-Мансийском автономном округе произойдет раньше обычного в связи с теплой погодой, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" начальник ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко в понедельник.

"Погода установилась теплая, заморозки не прогнозируются. Мы ожидаем, что вскрытие рек в этом году произойдет на неделю раньше, чем в прошлом году. Значит, все зимники и ледовые переправы будут закрыты раньше, до 8 апреля", - сказал В.Симоненко.

Он отметил, что в настоящее время в ХМАО закрыты три ледовые переправы: одна - в Кондинском районе и две - в Нижневартовском районе. В ближайшие дни планируется закрыть по одной переправе в Ханты-Мансийском и Кондинском районах.

По данным сайта департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО, в текущем зимнем периоде в округе было введено 56 зимников и 53 ледовые переправы.

Зимние автомобильные дороги и ледовые переправы связывают крупные города с отдаленными населенными пунктами ХМАО, до которых в теплое время года можно добраться только водным или воздушным транспортом.