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25.03.19 12:42
Замглавы Красноярска стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий
По предварительным данным, подозреваемый, будучи должностным лицом в структурах МЧС, внес изменения в госконтракт, в результате чего вместо строительства многоквартирных жилых домов для сотрудников центра были построены коттеджи в поселке Коченево Новосибирской области.
"Строительной фирме был перечислен аванс в размере 80% от стоимости работ, однако жилье в построенных домах было ненадлежащего качества и не соответствовало строительным требованиям. В результате указанных нарушений бюджету Российской Федерации был причинен ущерб в сумме около 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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