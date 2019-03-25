Замглавы Красноярска стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий

25.03.19 12:42

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи подозревают заместителя главы Красноярска Андрея Короткова в строительстве коттеджей вместо жилья для сотрудников МЧС РФ во время его работы в структурах ведомства, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю.

По предварительным данным, подозреваемый, будучи должностным лицом в структурах МЧС, внес изменения в госконтракт, в результате чего вместо строительства многоквартирных жилых домов для сотрудников центра были построены коттеджи в поселке Коченево Новосибирской области.

"Строительной фирме был перечислен аванс в размере 80% от стоимости работ, однако жилье в построенных домах было ненадлежащего качества и не соответствовало строительным требованиям. В результате указанных нарушений бюджету Российской Федерации был причинен ущерб в сумме около 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).