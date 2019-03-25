Роспотребнадзор сообщил о напряженной ситуации с туберкулезом в Карелии

25.03.19 12:49

© РИА Новости. Егор Еремов

25 марта. Interfax-Russia.ru - В Карелии за прошлый год зарегистрировано 130 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Показатель заболеваемости составил 20,88 на 100 тыс. населения, в РФ - 41,96. Удельный вес туберкулеза органов дыхания составляет - 98,5%, внелегочного - 1,5%", - говорится в сообщении.

При этом в шести районах республики показатели заболеваемости выше среднереспубликанского уровня: в Олонецком - в 2,1 раза, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском - в 1,9 раза, Пряжинском - в 1,4 раза, Пудожском - в 1,3 раза.

Также в 2018 году зарегистрировано пять случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди детей до 17 лет, показатель заболеваемости составил 3,96 на 100 тыс. населения (РФ - 9,81). При этом специалисты подчеркивают, что с 2016 года в республике отмечается снижение этого показателя на 38,7%.

По данным ведомства, в 2017 году показатель заболеваемости сельского населения в Карелии составлял 15,58 на 100 тыс. населения, городского населения - 22,18.

"В республике эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной, что обусловлено большим количеством лиц, не прошедших флюорографическое обследование более двух лет, а также снижением охвата иммунодиагностикой детей и подростков", - говорится в сообщении.