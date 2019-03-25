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25.03.19 13:10

Семь человек проходят обвиняемыми по делу о пожаре в "Зимней вишне" - СКР

Фото "Интерфакса"
25 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи завершили расследование в отношении семи фигурантов одного из уголовных дел о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре, жертвами которого стали 60 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершено расследование по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта 2018 года", - сказала С.Петренко "Интерфаксу".

По ее словам, в числе обвиняемых семь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.

"Сегодня 280 томов уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отметила С.Петренко.

"Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть, а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ)", - сказала представитель СКР.

По ее словам, другие фигуранты - И.Полозиненко, А.Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ, С.Антюшин - по ч. 3 ст. 238 УК РФ, а С.Генин - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, возгорание в ТРЦ "Зимняя вишня" возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Ранее в понедельник С.Петренко сообщила, что бывший руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский задержан в Польше, его планируют экстрадировать в Россию.

По словам представителя СК, следователи в рамках трех дел привлекли к уголовной ответственности 15 человек. Вместе с тем, по словам С.Петренко, следствие по двум возбужденным делам уже завершено, а расследование третьего уголовного дела завершается.

Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре. В гражданских исках уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 млрд рублей, арестовано различного имущества обвиняемых на общую сумму свыше 700 млн рублей, сообщала С.Петренко.

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