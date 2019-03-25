Снегопад стал причиной массовой аварии в Казани

25.03.19 13:03

© РИА Новости. Алексей Фурман

25 марта. Interfax-Russia.ru - Авария с участием девяти автомобилей произошла утром в понедельник в Казани из-за снегопада, есть пострадавшие.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Госавтоинспекции города, информация о массовом ДТП на Горьковском шоссе поступила в 9:26 мск. Столкнулись девять транспортных средств.

"Четыре человека пострадали, в том числе 10-летний ребенок. Но трое из участников аварии отказались от госпитализации. В больницу с ушибом грудной клетки был доставлен только один пострадавший", - уточнили агентству в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Сотрудники ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города.

По информации синоптиков, днем 25 марта 2019 года на территории Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных и дорожных условий: сильный снег, метель с ухудшением видимости, гололедица, туман, сильный ветер порывами до 18 м/с.