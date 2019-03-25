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25.03.19 13:05
Подмосковье присоединится к акции "Час земли"
"30 марта в 20:30 архитектурно-художественная подсветка административных, культурных, спортивных зданий Подмосковья будет отключена на один час", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Леонида Неганова.
Он отметил, что акция проводится в поддержку международного "Часа Земли", во время которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
"Энергетики призывают всех жителей Подмосковья присоединиться", - отмечается в сообщении.
"Час Земли" - это самая массовая экологическая акция. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников. В 2019 году международный "Час Земли" состоится в 13-й раз.
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