Московская мэрия выделила около 8 млрд рублей на текущий ремонт дорог

25.03.19 13:24

© РИА Новости. Илья Питалев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Столичный департамент по конкурентной политике объявил несколько аукционов на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети во всех округах Москвы.

Условия тендеров опубликованы на портале госзакупок. Заказчик работ - ГБУ "Автомобильные дороги".

Суммарно текущий ремонт столичных дорог и тротуаров, включая замену бортового камня, в 2019 году оценен в 8 млрд рублей.

По условиям договоров, работы пройдут в период с 15 мая по 15 октября.

По данным портала, лидерами по текущему ремонту дорог в 2019 году в черте старой Москвы станут Северный (более 1 млрд рублей), Северо-Восточный (более 1 млрд рублей) и Восточный административные округа (0,98 млрд).

Два аукциона связаны с работами в "новой" Москве, максимальные цены договоров - 0,86 млрд рублей (ТиНАО вместе с ЮАО) и 0,4 млрд рублей (Изварино, Внуково, Толстопальцево).

На текущий ремонт дорог и тротуаров в центре Москвы выделено около 200 млн рублей.

Проведение аукционов в электронной форме намечено на 11 апреля.