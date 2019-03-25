|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.03.19 13:24
Московская мэрия выделила около 8 млрд рублей на текущий ремонт дорог
Условия тендеров опубликованы на портале госзакупок. Заказчик работ - ГБУ "Автомобильные дороги".
Суммарно текущий ремонт столичных дорог и тротуаров, включая замену бортового камня, в 2019 году оценен в 8 млрд рублей.
По условиям договоров, работы пройдут в период с 15 мая по 15 октября.
По данным портала, лидерами по текущему ремонту дорог в 2019 году в черте старой Москвы станут Северный (более 1 млрд рублей), Северо-Восточный (более 1 млрд рублей) и Восточный административные округа (0,98 млрд).
Два аукциона связаны с работами в "новой" Москве, максимальные цены договоров - 0,86 млрд рублей (ТиНАО вместе с ЮАО) и 0,4 млрд рублей (Изварино, Внуково, Толстопальцево).
На текущий ремонт дорог и тротуаров в центре Москвы выделено около 200 млн рублей.
Проведение аукционов в электронной форме намечено на 11 апреля.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket