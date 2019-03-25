Левченко требует отставки главы антикоррупционной комиссии думы Иркутска

25.03.19 13:43

© РИА Новости. Алексей Дружинин

25 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в думу Иркутска заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Ивана Гущина, который возглавляет думскую комиссию по противодействию коррупции.

"Причиной послужили результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах за 2017 год. Было установлено, что И.Гущин представил недостоверные сведения о своих банковских счетах и счетах супруги, о ее доходе, а также не отразил информацию, что является учредителем нескольких фондов", - сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Согласно антикоррупционному законодательству, эти факты являются основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.

"Поскольку данный вид ответственности является безальтернативным для выборных должностных лиц местного самоуправления, дума Иркутска в течение одного месяца с момента поступления заявления губернатора должна принять именно такое решение", - отмечается в сообщении.

На сайте городской думы сообщается, что И.Гущин является генеральным директором ООО "Инвестиционная компания "Байкальский торговый дом", избирался депутатом три созыва подряд, в настоящее время возглавляет думскую комиссию по противодействию коррупции.

В начале текущего года губернатор направлял в думу Иркутска заявления о досрочном сложении полномочий депутатов Григория Резникова и Александра Панько, также допустивших антикоррупционные нарушения.