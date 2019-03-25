Детский Черкизовский парк благоустроят в 2019 году

25.03.19 13:51

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 марта. Interfax-Russia.ru - Работы по комплексному благоустройству и озеленению территории детского Черкизовского парка общей площадью 14,2 га стартовали на востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Парк, расположенный на Большой Черкизовской улице, и сейчас пользуется популярностью среди москвичей всех возрастов, однако инфраструктура там не отвечает современным требованиям и нуждается в обновлении", - сказал П.Бирюков журналистам в понедельник.

По его словам, главная задача благоустройства - сделать парк более привлекательным, уютным и комфортным для всех категорий граждан.

"Работы не нанесут ущерба флоре и фауне парковой зоны. Благоустройство затронет только ту инфраструктуру, которая уже была в парке, но с годами износилась", - заявил заместитель мэра.

Он уточнил, что в ходе благоустройства три существующие детские площадки будут реконструированы и преобразятся в тематические зоны "Лесная сказка", "Путешествия" и "Фотозона".

В парке также построят скейт-парк и оборудуют памп-трек. "Кроме того, для нужд действующей детской секции в парке реконструируют регбийное поле", - пояснил заммэра.

"В детском Черкизовском парке также пройдут работы по дополнительному озеленению территорий, модернизации наружного освещения, установке скамеек и беседок для отдыха. Инфраструктуру этого общественного пространства приспособят для людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что работы по комплексному благоустройству и озеленению парка планируется завершить в 2019 году.