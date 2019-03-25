"Почта России" потратит 11,5 млрд рублей на повышение зарплат почтальонам

25.03.19 14:02

© РИА Новости. Алексей Куденко

25 марта. Interfax-Russia.ru - Руководство "Почты России" разработало программу по повышению зарплат операторам почтовой связи, почтальонам и ряду других категорий сотрудников на 20% в целях их доведения до рыночного уровня, ее реализация начнется с 1 мая в 17 регионах, сообщил глава компании Николай Подгузов.

"Нами разработана программа, которая затронет 210 тысяч сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон - мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 миллиарда рублей", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы стартуем с нашей программой 1 мая с 17 регионов с наиболее низкими заработными платами и за полтора года доведем зарплаты по основным рабочим профессиям на почте до рыночных уровней", - продолжил Н.Подгузов.

По его словам, если финансовые показатели "Почты России" превысят прогнозные уровни, то компания постарается реализовать эту программу в более сжатые сроки.

В.Путин позитивно оценил деятельность предприятия. "Результаты работы "Почты" показывают, что решения по реструктуризации, организации работы на новых принципах дают о себе знать", - отметил президент.

Кроме того, он обратил внимание на работу "Почта Банка". "Мы с вами понимаем, вы это знаете хорошо, "Почта Банк" имеет, конечно, очень хорошие перспективы развития", - сказал В.Путин.

Н.Подгузов подчеркнул, что это очень успешный проект. "Востребованность финансовых услуг, особенно в сельской местности, очень высока. Мы сейчас, действительно, высокими темпами разворачиваем сеть банковских отделений и видим, насколько население хорошо отзывается о финансовых услугах в "Почте России"", - сказал глава компании.

В.Путин отметил важность создания сети "Почта Банка", поскольку "некоторые другие крупные финансовые учреждения по тем или иным соображениям сокращают свою сеть".

"Конечно, это еще одна очень важная функция, в том числе не только экономическая, финансовая, но и социальная, которую "Почта Банк" может исполнить, имея в виду, что сеть почтовых отделений по всей стране работает", - сказал глава государства.