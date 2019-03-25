Голодающего в СИЗО украинца Гриба переведут в отдельную камеру

25.03.19 14:04

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Украинец Павел Гриб, приговоренный на прошлой неделе в РФ к 6 годам заключения за подстрекательство к теракту, официально объявил о голодовке, он будет помещен в отдельную камеру СИЗО, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис.

"П.Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру. Члены ОНК предупредили его, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразится на здоровье осужденного", - сказал Л.Петрашис.

Ранее сообщалось, что П.Гриб после оглашения 22 марта обвинительного приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи и недопуска к нему украинских врачей, но после возвращения в СИЗО продолжал принимать пищу. По решению суда П.Гриб был приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима.