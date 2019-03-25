Экс-начальник УФНС по Владимирской области оштрафован на 1,3 млн рублей за взятку

25.03.19 14:06

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 марта. Interfax-Russia.ru - Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор бывшему начальнику регионального управления ФНС Сергею Кошелеву, признанному виновным в получении взятки, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Суд установил, что С.Кошелев, занимая высокую должность в налоговых органах, обещал местному предпринимателю не привлекать его к ответственности в случае выявления в ходе проверок налоговых нарушений.

Отмечается, что за "содействие" начальник УФНС получал взятки в виде имущества.

Суд признал С.Кошелева виновным по ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества и незаконного получения услуг имущественного характера) и назначил наказание в виде штрафа в 1,3 млн рублей и запрета занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 2 года.