До плюс 10 потеплеет в Петербурге и Ленобласти к концу недели

25.03.19 14:13

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 марта. Interfax-Russia.ru - В течение первой половины недели погоду в Петербурге и Ленинградской области будут определять циклоны, которые принесут в регион холодную воздушную массу, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

Поэтому даже в дневные часы до середины недели будет прохладно. В понедельник существенных осадков нет, а воздух еще прогреется до плюс 2-7 градусов. Во вторник и в среду ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха по области в середине недели ночью будет ниже нуля, до минус 7 градусов, днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Атмосферное давление будет оставаться пониженным. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Во второй половине недели атмосферное давление повысится, и погоду будет определять северная периферия антициклона. Ветер повернет к юго-западу 3-8 м/с. Поэтому потеплеет только в четверг, днем температура воздуха повысится до плюс 2-7, в пятницу до 10. Осадки будут отмечаться местами.

В Петербурге в первой половине недели местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха завтра и в среду ночью опустится до минус 1-3 градусов, днем будет небольшой плюс. В дальнейшем воздух прогреется до плюс 9, а осадки прекратятся.