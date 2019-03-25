Глава управления торговли администрации Королева заключен под стражу за взятку

25.03.19 14:17

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

25 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи Подмосковья предъявили обвинение начальнику управления торговли администрации Королева в систематическом получении взяток от местных предпринимателей, сообщает пресс-служба главного управления СК РФ по Московской области.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение начальнику управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения администрации городского округа Королева. Он обвиняется в получении взяток (ч.2 ст. 290 УК РФ и ч.6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник получал взятки от двух предпринимателей за покровительство в организации работы ярмарки выходного дня в Королеве. Один предприниматель ежемесячно платил обвиняемому в среднем 150 тыс. рублей, второй - 50% от прибыли.

В отношении бизнесменов расследуется уголовное дело по факту дачи взяток (ч.2 ст. 291 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По ходатайству следствия, в отношении сотрудника администрации суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.