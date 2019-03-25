В Новосибирской области увеличили на 25,7 млрд рублей программу соцподдержки населения

25.03.19 14:26

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Новосибирской области на заседании в понедельник увеличило финансирование программы "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" на 25,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

"Общий объем финансового обеспечения программы увеличивается за счет средств областного бюджета в размере 17,7 млрд рублей, федерального бюджета - 7,1 млрд рублей, средств местных бюджетов - 16,5 млн рублей и за счет внебюджетных средств - 848,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что срок реализации программы, принятой на 2014 - 2020 гг., продлен до 2021 года.

В госпрограмму включены мероприятия региональных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее поколение" национального проекта "Демография", введен новый целевой индикатор "Суммарный коэффициент рождаемости".

На сайте областного министерства труда и социального развития сообщается, что первоначальный объем финансирования программы составлял 147 млрд 537 млн 128,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 24 млрд 394 млн 812,4 тыс. рублей, областной бюджет - 118 млрд 300 млн 417,8 тыс. рублей, местные бюджеты - 114 млн 673,9 тыс. рублей, внебюджетные источники - 4 млрд 727 млн 224,2 тыс. рублей.