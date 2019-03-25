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25.03.19 14:41
Более 90 человек остаются в больницах после отравления водой в Хасавюрте
"28 человек, в том числе 20 детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Хасавюрте, выписано домой в удовлетворительном состоянии. На данный момент в инфекционном стационаре центральной городской больницы остаются 93 человека, из них 80 детей. Состояние большинства заболевших легкой степени тяжести", - сказала Муртазалиева.
По ее словам, вопрос оказания медицинской помощи пациентам находится на особом контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.
Как сообщалось, в городе Хасавюрте и близлежащих поселках произошло массовое отравление, причиной которого, предположительно, стала питьевая вода. В период с 17 по 23 марта в инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции госпитализировали более 100 детей и взрослых.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
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