Более 90 человек остаются в больницах после отравления водой в Хасавюрте

25.03.19 14:41

© РИА Новости. Варвара Гертье

25 марта. Interfax-Russia.ru - Около 30 человек, ранее отравившихся водой в дагестанском Хасавюрте, после лечения в больнице выписаны домой, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"28 человек, в том числе 20 детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Хасавюрте, выписано домой в удовлетворительном состоянии. На данный момент в инфекционном стационаре центральной городской больницы остаются 93 человека, из них 80 детей. Состояние большинства заболевших легкой степени тяжести", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, вопрос оказания медицинской помощи пациентам находится на особом контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Как сообщалось, в городе Хасавюрте и близлежащих поселках произошло массовое отравление, причиной которого, предположительно, стала питьевая вода. В период с 17 по 23 марта в инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции госпитализировали более 100 детей и взрослых.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).