Медведев подписал документы по порядку переселения людей из аварийного жилья

25.03.19 14:44

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы, определяющие порядок реализации региональных программ по расселению аварийного фонда и призвал тщательно контролировать их целевые показатели.

"Я подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, за шесть лет необходимо расселить 530 тысяч человек. По словам премьер-министра, проблема касается практически всех городов России, кроме Москвы.

"Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено более 35 млрд рублей ежегодно", - сказал Д.Медведев.

Премьер подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать целевые показатели. "Программа рассчитана на длительную достаточно перспективу. Нужно чтобы мы ориентировались не на 2024 год, а смотрели, что происходит каждый год", - сказал Д.Медведев.

"В противном случае показателей на более длительный период будет достичь гораздо труднее", - отметил он.

После совещания вице-премьер Виталий Мутко пояснил журналистам, что в этом году планируется расселить порядка ста тысяч семей.

"До первого июля все деньги на расселение должны быть в субъектах Российской Федерации", - сказал он.

По его словам, программа расселения будет постепенно набирать обороты. "К 2020 году мы должны выйти на 1 млн квадратных метров, а к 2024 году на 2 млн квадратных метров расселения", - сказал В.Мутко.

По его словам, будет увеличиваться и финансирование этой программы.