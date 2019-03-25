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25.03.19 14:51
Врио челябинского губернатора запретит застройку зеленых зон Челябинска
"Я категорически против застройки зеленых мест города. И эти проекты через общественные слушания вы никогда не проведете", - сказал он, обращаясь в понедельник к главе администрации Курчатовского района Челябинска Сергею Антипову.
А.Текслер также попросил главу района уделить особое внимание озеленению одного из центральных проспектов Курчатовского района.
В ходе поездки врио губернатору представили проект комплексного благоустройства двух скверов по улице Красного Урала и 40 лет Победы на северо-западе Челябинска.
В скверах планируется установить игровые детские площадки, высадить деревья и кустарники, проложить дорожки с покрытием, запустить систему освещения. Общая стоимость запланированных работ составит 25 млн рублей.
Благоустройство начнется в мае, планируется завершить его к осени.
Скверы являются традиционным местом отдыха жителей густонаселенного района. Всего по городу в 2019 году благоустроят 13 скверов, на эти цели будет выделено более 160 млн рублей из областного бюджета.
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