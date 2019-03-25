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25.03.19 14:55

Матвиенко призвала активнее использовать таланты заключенных

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
25 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала учреждения уголовно-исполнительной системы активнее заниматься вопросами привлечения заключенных к труду и поиском новых направлений для применения талантов людей, оказавшихся в местах лишения свободы.

По словам В.Матвиенко, "у нас в тюрьмах есть и очень талантливые люди". "Ведь посмотрите, целая музыкальная культура - (русский) шансон - вообще-то, она вышла из системы исполнения наказаний. Она такая рвущая сердце", - сказала спикер Совета Федерации на слушаниях по проблеме занятости заключенных.

Она отметила, что в местах лишения свободы есть "люди, оступившиеся по разным причинам". "Никто никого не оправдывает, преступление не имеет оправданий, и любое преступление должно быть наказано. Но в то же время надо думать, а что будет потом, когда человек выйдет из мест заключения, что будет с ним. И гуманность, человечность никто не отменял, даже в том числе к осуждённым", - сказала спикер.

"Они лишены свободы, но они не лишены человеческих прав, и об этом всем сотрудникам системы ФСИН надо думать", - подчеркнула В.Матвиенко.

Спикер Совета Федерации призвала активнее привлекать заключенных к производству предметов для бытовых нужд. "Посмотрите в наших магазинах на бытовые вещи - от крючков в ванную до мыльниц и гвоздей всё импортное. Мы что, не можем это сами делать?" - сказала она.

Кроме того, по ее словам, нужно создавать условия для занятий заключенных спортом. "Сидят здоровые люди, ну почему не поставить турники, почему не поставить ворота на прогулочных площадках, баскетбольные кольца, почему не привлечь их к спорту?" - сказала В.Матвиенко.

"Спорт - это же не развлечение, это тоже труд, спортивный труд. Пусть трудятся и через спорт возвращаются к здоровому образу жизни", - подчеркнула спикер.

По ее словам, тема привлечения заключенных к спорту сейчас активно обсуждается. Спикер отметила, что, по действующему законодательству, несовершеннолетние заключенные могут заниматься спортом, а взрослые не имеют такой возможности. "Хорошо, что руководство ФСИН обсуждает сейчас изменения в законодательство", - сказала В.Матвиенко.

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