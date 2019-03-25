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25.03.19 15:03
Зима вернулась в Поволжье
В частности, синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за непогоды в понедельник.
"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и вечером 25 марта местами в западных районах Республики Татарстан ожидается очень сильный снег в количестве 20 мм и более", - говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС России по Татарстану.
Управление ГИБДД республики рекомендовало водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.
По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, до вечера понедельника в регионе ожидается мокрый снег, усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.
В свою очередь министерство транспорта и промышленности региона в своем аккаунте в Твиттере сообщает, что из-за снегопада отменяются автобусные рейсы по Карсунскому району, а также из Барыша в Ульяновск и обратно.
Ранее сообщалось, что из-за метеоусловий были задержаны два авиарейса из аэропорта Ульяновска Баратаевка. "Аэропорт (Баратаевка) работает в штатном режиме и готов к отправке и приему рейсов", - отмечает Минтранс региона.
Мартовская метель вызвала осложнения в работе и аэропорта Чебоксар (Чувашия). Пресс-служба аэропорта в своем аккаунте в Instagram сообщает, что два рейса в Москву будут осуществляться с задержками из-за неблагоприятных метеоусловий.
Ранее сообщалось, что снегопад осложнил ситуацию на дорогах республики.
ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" сообщает на своем сайте, что введенные в понедельник днем из-за непогоды ограничения на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" в Чувашии сняты. "Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Южный циклон принесет снегопад в Кировскую область во вторник. По данным ГУ МЧС по региону, в области с вечера понедельника и во вторник ожидается мокрый снег, дождь и гололедица.
На сайте ГИС-Центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщается, что в понедельник и вторник в Пермском крае может выпасть треть месячной нормы осадков.
"В Пермском крае осадки начнутся во второй половине дня в понедельник. По центральным и восточным районам это будут дожди (слабые и умеренные) при температуре +2 ... +4°, а по западу - сильный мокрый снег", - сообщается на сайте ГИС-Центра ПГНИУ.
ГУ МЧС России по Удмуртии предупреждает об усилении 25-26 марта юго-западного ветра в республике с порывами до 15-17 м/с. По данным администрации Ижевска, в эти дни ожидается также снег и дождь, с сохранением 27-28 марта.
По данным Гидрометеоцентра Башкирии, в регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом, возможен гололед. Ветер южный, юго-восточный местами с порывами 15-20 м/с.
ГУ МЧС Саратовской области сообщает, что в ближайшие сутки в регионе ожидается мокрый снег, ночью и утром во вторник местами туман, гололедица. Ветер западный с переходом на южный, порывы до 16 м/с.
Синоптики Приволжского УГМС ожидают в Самарской области осадки в виде мокрого снега ежедневно до пятницы.
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