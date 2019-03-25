В ожидании диалога: Москва и Киев могут продлить контракт на транзит газа
  
Цепная реакция: в Якутске начались беспорядки после нападения киргиза на местную жительницу
   
Цена космоса: ракету частного космического завода впервые запустят в РФ в 2019 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
25.03.19 15:03

Зима вернулась в Поволжье

© РИА Новости. Максим Блинов
26 марта. Interfax-Russia.ru - Сильный снегопад с ветром обрушился на регионы Поволжья.

В частности, синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за непогоды в понедельник.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и вечером 25 марта местами в западных районах Республики Татарстан ожидается очень сильный снег в количестве 20 мм и более", - говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС России по Татарстану.

Управление ГИБДД республики рекомендовало водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, до вечера понедельника в регионе ожидается мокрый снег, усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.

В свою очередь министерство транспорта и промышленности региона в своем аккаунте в Твиттере сообщает, что из-за снегопада отменяются автобусные рейсы по Карсунскому району, а также из Барыша в Ульяновск и обратно.

Ранее сообщалось, что из-за метеоусловий были задержаны два авиарейса из аэропорта Ульяновска Баратаевка. "Аэропорт (Баратаевка) работает в штатном режиме и готов к отправке и приему рейсов", - отмечает Минтранс региона.

Мартовская метель вызвала осложнения в работе и аэропорта Чебоксар (Чувашия). Пресс-служба аэропорта в своем аккаунте в Instagram сообщает, что два рейса в Москву будут осуществляться с задержками из-за неблагоприятных метеоусловий.

Ранее сообщалось, что снегопад осложнил ситуацию на дорогах республики.

ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" сообщает на своем сайте, что введенные в понедельник днем из-за непогоды ограничения на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" в Чувашии сняты. "Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Южный циклон принесет снегопад в Кировскую область во вторник. По данным ГУ МЧС по региону, в области с вечера понедельника и во вторник ожидается мокрый снег, дождь и гололедица.

На сайте ГИС-Центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщается, что в понедельник и вторник в Пермском крае может выпасть треть месячной нормы осадков.

"В Пермском крае осадки начнутся во второй половине дня в понедельник. По центральным и восточным районам это будут дожди (слабые и умеренные) при температуре +2 ... +4°, а по западу - сильный мокрый снег", - сообщается на сайте ГИС-Центра ПГНИУ.

ГУ МЧС России по Удмуртии предупреждает об усилении 25-26 марта юго-западного ветра в республике с порывами до 15-17 м/с. По данным администрации Ижевска, в эти дни ожидается также снег и дождь, с сохранением 27-28 марта.

По данным Гидрометеоцентра Башкирии, в регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом, возможен гололед. Ветер южный, юго-восточный местами с порывами 15-20 м/с.

ГУ МЧС Саратовской области сообщает, что в ближайшие сутки в регионе ожидается мокрый снег, ночью и утром во вторник местами туман, гололедица. Ветер западный с переходом на южный, порывы до 16 м/с.

Синоптики Приволжского УГМС ожидают в Самарской области осадки в виде мокрого снега ежедневно до пятницы.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.03.19 15:37
Мединский призвал отнестись с юмором к эксперименту журналистов в ГИМ
.
  25.03.19 15:05
Бондарчук призвал освободить из-под домашнего ареста Серебренникова
.
  25.03.19 13:51
Детский Черкизовский парк благоустроят в 2019 году
.
  25.03.19 13:24
Московская мэрия выделила около 8 млрд рублей на текущий ремонт дорог
.
  25.03.19 11:17
Дело Кокорина и Мамаева направлено в суд
.
  25.03.19 10:49
Два дома на Варшавском шоссе Москвы начали расселять по реновации
.
  25.03.19 09:44
Парад трамваев пройдет 20 апреля в Москве
.
  25.03.19 09:30
В московской акции "Ночь театров" приняло участие 13,5 тыс. человек
.
  22.03.19 15:26
Собянин: классическая культура в Москве набирает популярность
.
  22.03.19 14:40
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket