Бондарчук призвал освободить из-под домашнего ареста Серебренникова

25.03.19 15:05

© РИА Новости. Максим Блинов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Режиссер и продюсер Федор Бондарчук в день работника культуры призвал правоохранительные органы освободить режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии" и находящегося под домашним арестом.

"Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семёновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал Ф.Бондарчук в понедельник на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами и ведомственными наградами Минкультуры РФ.

Ф.Бондарчук был награждён Орденом Александра Невского.

В понедельник министр культуры вручил государственные и ведомственные награды в День работника культуры в Атриуме Большого театра.

"Последние годы государство уделяет особое внимание развитию культуры. Сейчас у нас идет Год театра, начата реализация национального проекта, в полной мере от года в год реализуются государственная программа поддержки культуры, результаты работы которой, думаю, практически каждый из вас ощущает в своей профессиональной деятельности",- заявил В.Мединский в ходе церемонии награждения.

Министр поздравил всех собравшихся с праздником - Днем работника культуры, который отмечается в России 25 марта.

Орденом Дружбы награжден худрук Московского государственного детского музыкального театра имени Натальи Сац Георгий Исаакян.

Званий "Заслуженный артист РФ" удостоены певец Дима Билан, артистка балета Большого театра России Анна Никулина и артистка Московского художественного академического театра им.Чехова Дарья Мороз.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены режиссер-постановщик Валерий Тодоровский, педагог Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Ревич и концертный директор группы "Земляне" Анатолий Шендеров.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили эквилибриста Большого московского госцирка на проспекте Вернадского Игоря Чижова.

Нагрудных знаков Минкультуры "За вклад в российскую культуру" удостоен худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Александр Проханов и актер Всеволод Шиловский. Первые двое не присутствовали на церемонии награждения.

Также были вручены почетные звания "Заслуженный работник культуры РФ", "Заслуженный деятель искусств РФ", благодарственные письма президента РФ и почетные грамоты министерства.