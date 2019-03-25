Семьи погибших в пожаре жителей Липецкой области получат по 1,5 млн рублей

25.03.19 15:15

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 марта. Interfax-Russia.ru - Семьи четверых рабочих, погибших во время пожара в селе Конь-Колодезь Липецкой области, получат по 500 тысяч рублей из резервного фонда областной администрации, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

"Такое решение принял врио главы региона Игорь Артамонов. Еще по миллиону рублей семьям заплатит работодатель - предприятие ООО "Москва на Дону", - сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла в субботу, 23 марта. Утром загорелся ангар сельскохозяйственного предприятия. После тушения огня спасатели обнаружили внутри ангара тела четверых рабочих.

"Склады не были оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жесткие меры", - говорится в распространенном заявлении И.Артамонова.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.