Замминистра образования Нижегородской области покинет пост после "пьяного" ДТП

25.03.19 15:21

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 марта. Interfax-Russia.ru - Заместитель министра образования Нижегородской области Владимир Шахназаров будет уволен по итогам служебной проверки информации об аварии с его участием, появившейся в СМИ и соцсетях.

"Информация о ДТП с участием заместителя министра образования подтвердилась. Такие сотрудники не должны работать на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко отреагировал на случившееся. С 26 марта Владимир Шахназаров покидает свой пост", - приводит пресс-служба облправительства слова замгубернатора региона Андрея Гнеушева.

Ранее в понедельник в соцсетях и местных СМИ распространилась информация, что замминистра неделю назад стал участником ДТП в Навашинском районе, при этом В.Шахназаров якобы находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили, что ведут проверку в связи с данной аварией.

"17 марта произошло столкновение двух транспортных средств в Навашинском районе, пострадавших в результате не было, только материальный ущерб. По результатам медицинского освидетельствования, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства, не уточнив личности участников аварии.