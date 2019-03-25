Астраханская область получит 5,5 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта

25.03.19 15:29

© РИА Новости. Игорь Агеенко

25 марта. Interfax-Russia.ru - Астраханская область до 2024 года получит 5,5 млрд рублей на приведение дорог в нормативное состояние в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"Астраханскую агломерацию (город Астрахань и 50 км прилегающей к нему территории - ИФ) нам предстоит привести в порядок. На эти цели в ближайшие шесть лет планируется выделить из федерального бюджета около 4 млрд рублей. На мероприятия по приведению в нормативное состояние региональной дорожной сети вне агломерации будет направлено 1,5 млрд рублей", - привел представитель пресс-службы слова министра транспорта России Евгения Дитриха, который в понедельник встретился с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время формируется перечень объектов, на которых будут вестись работы в рамках проекта.

"С.Морозов и Е.Дитрих обсудили проект строительства в Астрахани подземного автомобильного перехода через железнодорожные пути в створе ул. Латышева. Переход позволит увеличить скорость транспортного потока по оживлённым магистралям областного центра и обеспечить безопасность пешеходов и автомобильного транспорта при пересечении железнодорожных путей", - добавил представитель пресс-службы.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет реализован в РФ до 2024 года. Он нацелен на снижение числа ДТП и смертности в результате аварий на дорогах, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.