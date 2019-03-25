Мединский призвал отнестись с юмором к эксперименту журналистов в ГИМ

25.03.19 15:37

© РИА Новости. Михаил Климентьев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Министр культуры Владимир Мединский оценил работу журналистов "Московского комсомольца", повесивших фото императрицы Марии Федоровны в Государственном историческом музее (ГИМ), и напомнил, что британский художник Бэнкси более десятка раз успешно вешал свои работы в разных музеях.

"Ну, на самом деле, хайп, да. Я хочу Павлу Гусева (главред "МК" - ИФ) позвонить, поблагодарить его за привлечение общественного внимания к Историческому музею. Может, быть, побольше придет посетителей туда, посмотрит на выставку Романовых. Дело хорошее", - сказал В.Мединский журналистам в понедельник.

"С юмором надо к этому относиться. Целая группа из пяти или восьми журналистов в течение нескольких часов, отвлекая охрану, бабушек-смотрительниц, проводят спецоперацию по прикреплению к стенке двусторонним скотчем состаренной в стиле Исторического музея фотографии... Ну, это говорит, что на самом деле охрана не так уж плохо работает в наших музеях, иначе бы это все у них получилось гораздо быстрее и легче", - сказал министр.

По его словам, подобные акции не так уж и редки.

"Напомню вам, что Бэнкси, по-моему, в 14-ти ведущих музеях мира прикрепил свои собственные картины и, пока он об этом не заявил публично, они там висели неделями, и никто не обратил ни малейшего на них внимания", - отметил В.Мединский.

По его словам, за вопросы безопасности в музеях отвечает его новый зам Николай Овсиенко, которому В.Мединский переадресовал вопросы по конкретным мерам, которые в ближайшее время могут быть приняты.

"Мы создали отдел мониторинга безопасности учреждений культуры, на этой неделе будет назначен начальником отдела, очень опытный человек. Курировать этот отдел будет Овсиенко", - сказал В.Мединский.

Министр отметил, что "нет ни одного музея в мире, где чего-нибудь не стащили бы прямо с основной экспозиции и потом годами искали, часто безуспешно".

"Ну, такова жизнь. Что никак не извиняет руководство музеев, поэтому мы будем уделять дополнительное внимание и их работе, и взаимодействию с правоохранительными органами",- сказал В.Мединский.

"В частности, договора с Росгвардией будут пересматриваться, там много что будет делаться", - добавил он.

23 марта в Государственном историческом музее неизвестные повесили в экспозицию фотографию императрицы Александры Фёдоровны. В музее посчитали это заранее подготовленной акцией, которая призвана опорочить российские музеи.

"Мы столкнулись с проявлением неуважения к музею, нашей работе, со стороны людей, которые не имеют моральных ценностей и ориентиров. Мы выражаем серьёзную озабоченность в связи с акциями, которые имели место в Третьяковской галерее, и тем, что произошло у нас вчера", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГИМа в воскресенье.

Позднее на сайте "Московского комсомольца" появилось заявление сотрудников издания, в котором они сообщают, что эксперимент с появлением лишней картины на экспозиции был проведен ими для проверки системы безопасности учреждения.