Обнаруженное в морге ХМАО детское питание готовилось к утилизации - полиция

25.03.19 15:40

© РИА Новости. Николай Хижняк

25 марта. Interfax-Russia.ru - Детское питание, в большом количестве обнаруженное в здании морга в Югорске (Ханты-Мансийский автономной округ), не предназначено для выдачи населению и готовилось к утилизации, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УМВД по ХМАО в понедельник.

"Данное детское питание является просроченным, оно оказалось не востребованным и не выданным детям. Питание находилось в складском помещении до момента утилизации, его должны скоро утилизировать", - сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника агентства, комната, в котором хранилось детское питание, ранее была прощальным залом морга, а в настоящее время это складское помещение.

Как сообщалось, полиция Югорска проводит проверку по факту хранения коробок с детским питанием в местном морге.

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое в прощальном зале городского морга Югорска, который был заставлен большим количеством коробок с детским питанием.