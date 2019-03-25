Врио главы Челябинской области поставил Челябинску "двойку" за благоустройство и чистоту

25.03.19 16:23

© РИА Новости. Михаил Климентьев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер готов рассматривать кадровые вопросы по управлению Челябинском, если чиновники мэрии не будут справляться с взятыми на себя обязательствами по наведению порядка в городе.

"Глава города назначен, я пока никаких решений в этой части не принимал. Договоренность простая. Сначала все посмотрим, должны быть конкретные предложения и дела по наведению порядка. Когда будут взяты на себя обязательства чиновниками мэрии, будем принимать решение по структуре и по кадрам", - сообщил А.Текслер журналистам после инспекторской поездки по городу в понедельник.

При этом он отметил, что пока город выглядит на "двойку".

"Челябинск крупный миллионный город и должен выглядеть гораздо более презентабельно. Пока по пятибалльной шкале что-то около "двойки", может быть даже ниже. Давайте оценки будем чуть позже давать, есть чем заниматься", - сказал врио главы региона.

По его мнению, для того, чтобы горожане почувствовали, что жизнь улучшается, необходимо в первую очередь заняться благоустройством зеленых зон, центральных улиц и дорог, а также навести порядок в вопросах уборки города.

"Очевидно, что подрядчики, которых город выбирает на поддержание территорий в надлежащем состоянии, с этим не справляются. Я не особенно заметил технику на улицах. Снега может выпасть много, но я не понимаю, почему дорожки сквера должны быть завалены снегом. И, наверное, можно чистить и убирать", - подытожил А.Текслер.