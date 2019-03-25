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25.03.19 16:24

Росавиация ограничила сертификат Nordwind из-за претензий к обеспечению безопасности полетов

© РИА Новости. Максим Блинов
25 марта. Interfax-Russia.ru - Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind из-за претензий к обеспечению безопасности полетов, следует из сообщения ведомства.

Согласно сообщению, введены ограничения "в части аннулирования специальных разрешений, указанных в эксплуатационных спецификациях, касающихся полетов с применением правил ETOPS на всех воздушных судах эксплуатанта". По нормам ETOPS маршрут двухмоторного самолета должен быть построен таким образом, чтобы он постоянно находился в пределах определенного времени полета до ближайшего аэродрома, где можно было бы совершить аварийную посадку в случае отказа одного из двигателей.

"Решение принято комиссией по результатам внеплановой проверки эксплуатанта в феврале 2019 года, которая выявила несоответствие в прохождении обучения по программе подготовки пилотов авиакомпании для допуска к полетам по правилам ETOPS, случаи выполнения полетов на воздушных судах, не прошедших техническое обслуживание, а также отсутствие необходимого количества технического персонала в авиакомпании", - заявили в Росавиации.

Там также отметили, что ограничение "не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов". Несмотря на ограничение, Nordwind может продолжать выполнять полеты.

Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж, в январе 2019 года перевезла более 309 тыс. пассажиров, став восьмой крупнейшей авиакомпанией РФ. Флот состоит из 30 самолетов, в том числе Boeing-777/737, Airbus A330/321. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является глава Pegas Touristik Каринэ Букрей.

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