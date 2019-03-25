"Массандру" передали в собственность Крыма

25.03.19 17:44

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

25 марта. Interfax-Russia.ru - Объединение "Массандра", один из крупнейших производителей вина в Крыму, передано из федеральной в собственность Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

"Сегодня подписан акт приема-передачи из федеральной собственности - в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-аграрное объединение "Массандра" Управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса", - говорится в сообщении, опубликованном на станице министерства в Facebook.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял журналистам, что инвентаризация переданного Крыму объединения "Массандра" займет около года. После этого предприятие будет акционировано, говорил он.

"Скорее всего в дальнейшем "Массандра" будет выставлена на продажу - после того, как будет полностью проведено акционирование", - уточнял С.Аксенов.

25 февраля стало известно, что правительство РФ приняло решение передать в собственность республики федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение "Массандра" по предложению управления делами президента.

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит до 10 млн бутылок вина в год.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России.