Конкурс на лучшую ворону из снега ждет участников Вороньего дня в Ханты-Мансийске

26.03.19 09:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Традиционный обрядовый праздник обских угров "Вурнга хатл" (Вороний день) состоится 7 апреля в этнографическом музее под открытым небом "Торум Маа" (Ханты-Мансийск), сообщает департамент культуры ХМАО.

Жители города смогут увидеть театрализованное представление, принять участие в мастер-классе по созданию вороньих гнезд и в конкурсе на лучшую скульптуру вороны из снега.

Также в программе праздника запланированы спортивные состязания "Этно-старт", поиск "утиных" гнезд, будут работать игровые площадки и студия "Кина ванты хот", где представлена культура и быт северных народов.

"Ворона - вестник весны, символ пробуждения и обновления природы, символ новой жизни. Вороны первыми прилетают, начинают вить гнезда, громко каркают, как бы пробуждая саму природу. Ворона считается птицей, приносящей вести и новорожденных детей", - говорится в сообщении.