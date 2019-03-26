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26.03.19 10:02

В Калининграде вынесено решение по первому в России делу о вовлечении подростков в несогласованный митинг

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Калининграде в понедельник назначил волонтеру регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Ивану Лузину штраф в размере 30 тыс. рублей за вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированном пикете, сообщил адвокат Александр Добральский.

"Моего подзащитного суд признал виновным. Ивану Лузину назначен штраф в размере 30 тыс. рублей", - сказал А.Добральский "Интерфаксу".

Он сообщил о намерении обжаловать решение суда.

"Это решение будем обжаловать во всех инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека", - заявил адвокат, подчеркнув, что "сторона обвинения не предоставила реальных доказательств события правонарушения".

Адвокат уточнил, что штраф назначен за вовлечение двух несовершеннолетних девушек к участию в несанкционированном пикете.

Он напомнил, что 15 марта суд оштрафовал И.Лузина еще на 20 тыс. рублей за организацию несанкционированного пикета.

Как сообщалось, дело по ч.1.1 ст. 20.2 КоАП было возбуждено в отношении 18-летнего И.Лузина по факту вовлечения несовершеннолетнего в участие в несанкционированном митинге. По данным полиции, И.Лузин 7 февраля организовал неразрешенный пикет на площади Победы в Калининграде, в котором участвовали две несовершеннолетние девушки - также волонтеры местного штаба. После задержания троих волонтеров были составлены протоколы об административном нарушении по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ. Затем несовершеннолетних отпустили, а И.Лузина поместили в камеру следственно-задержанных и отпустили лишь на следующий день.

А.Добральский ранее сообщал "Интерфаксу", что И.Лузин стал первым в РФ фигурантом дела о вовлечении подростков в участие в митинге.

Поправки в КоАП об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги был принят Госдумой в конце 2018 года.

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