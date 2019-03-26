С начала этого года корью в Крыму заболели вдвое больше людей, чем за весь прошлый

26.03.19 10:13

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Число случаев кори в Крыму с начала года увеличилось до 87, что более чем вдвое выше показателя всего 2018 года, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"За истекший период 2019 года в Республике Крым и Севастополе зарегистрировано 87 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе четыре случая в Севастополе. Эпидемическое значение для распространения кори в регионах имели завозные случаи из Украины, а также наличие не привитых против кори лиц в очагах инфекции", - отмечается в сообщении.

Регистрация случаев кори возобновилась в Крыму в конце 2017 года после длительного затишья. За прошлый год было лабораторно подтверждено 40 случаев, четверть которых "импортирована" из Украины.

Как сообщала ранее руководитель управления Наталья Пеньковская, 90% случаев кори приходится на непривитых жителей, 73% из их числа - это отказы от прививок. По ее словам, об эпидемии речь пока не идет, однако ситуация "нестабильна".

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью и общей интоксикацией. Источником инфекции является больной человек.