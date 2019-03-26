25 ветеранов ВОВ из Ростовской области получат по 1,5 млн на приобретение жилья

26.03.19 10:18

© РИА Новости. Нина Зотина

26 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 38 млн рублей выделено в качестве субсидий на приобретение или строительство жилья участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) в Ростовской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" заместитель губернатора региона Сергей Сидаш.

"25 участников войны из 20 муниципальных образований области получат субсидии на приобретение жилого помещения. Каждый ветеран получит более 1,5 млн рублей. Список составлен в соответствии с постановлением правительства Ростовской области "О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов", - сказал С.Сидаш.

Он отметил, что получатели субсидий должны будут потратить деньги по целевому назначению в течение полугода.