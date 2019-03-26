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26.03.19 10:18
25 ветеранов ВОВ из Ростовской области получат по 1,5 млн на приобретение жилья
"25 участников войны из 20 муниципальных образований области получат субсидии на приобретение жилого помещения. Каждый ветеран получит более 1,5 млн рублей. Список составлен в соответствии с постановлением правительства Ростовской области "О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов", - сказал С.Сидаш.
Он отметил, что получатели субсидий должны будут потратить деньги по целевому назначению в течение полугода.
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