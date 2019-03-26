Чибис надеется получить деньги на развитие Заполярья за счет нацпроектов

26.03.19 10:22

© РИА Новости. Александр Натрускин

26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Мурманской области в оперативном режиме будут работать над включением региона в национальные проекты, следует из сообщения врио губернатора Андрея Чибиса в одной из соцсетей.

"Первое обсуждение нацпроектов. Из федерального бюджета на нацпроекты выделяются огромный объем средств - 13,2 триллиона рублей на 6 лет, это шанс получить деньги на развитие региона! Увы, пока рвения в этой части не наблюдаю, прошлись по всем проектам, многое упущено, теперь будем запрыгивать в последний вагон", - написал А.Чибис на своей странице.

Кроме того, А.Чибис рассказал про итоги участия в селекторном совещании под руководством вице-премьера Виталия Мутко, посвященном нацпроекту "Жилье и городская среда". По словам врио губернатора, он предложил "выделять регионам Арктики на проект больше денег, с учетом сложного климата и стоимости работ". Он также написал, что надеется на поддержку главы Минстроя и ЖКХ России Владимира Якушева, заместителем которого работал до назначения в Мурманскую область.

Вечером понедельника А.Чибис нанес личный визит в поликлинику, поскольку получил много обращений с жалобами на здравоохранение.

"Совещание будет завтра, впечатления неизгладимые: 6 часов ожидания, если тебя привезли на скорой; назначили время приема, а врач в это время не работает; получить талончик к специалисту сложнее, чем выиграть билет на ЧМ по футболу", - написал врио главы региона.

При этом он положительно отозвался о работе непосредственно врачей, но спросил в соцсети об экспертах по оптимизации процессов.

Как сообщалось, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области в понедельник утром А.Чибис указал на формальный подход чиновников к обращениям граждан, отсутствие "исполнительской дисциплины" и неразрешенные проблемы, преимущественно, в ЖКХ. Он продлил полномочия правительства Заполярья на два месяца и анонсировал, что по истечении этого срока "будем принимать решение по каждому члену правительства".