Суд над Кокориным и Мамаевым начнётся в апреле

26.03.19 10:44

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 марта. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы назначил на начало апреля рассмотрение уголовного дела о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"Предварительное слушание по делу братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого назначено на 3 апреля в 14:00 мск", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Он напомнил, что предварительное слушание проходит в закрытом режиме для слушателей.

Футболисты П. Мамаев и А.Кокорин, а также Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где было совершено нападение на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак, а попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". П