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26.03.19 10:49

Требования ЦБ РФ к раскрытию информации при страховании жизни вступят в силу с 1 апреля

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
26 марта. Interfax-Russia.ru - Минюст РФ зарегистрировал указание Банка России, согласно которому страховщики и их агенты с 1 апреля 2019 года при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и существенных условиях договора, говорится в сообщении регулятора.

В частности, продавцы будут обязаны информировать клиентов о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Кроме того, будет раскрываться информация о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.

"Основная цель принятого документа заключается в том, чтобы потребители страховых услуг четко понимали, что за продукт они приобретают, какие его основные характеристики. Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов", - отметил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния, слова которого приводятся в сообщении.

Он также пояснил, что в первую очередь эти требования направлены на продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Ф.Габуния обратил внимание на то, что в большинстве случаев агентами страховщиков, которые реализуют подобные продукты, являются банки.

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