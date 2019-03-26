Для мобильных бригад соцслужб Тюменской области закупят 29 автомобилей

26.03.19 10:56

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Для учреждений соцобслуживания Тюменской области в этом году будет закуплено 29 автомобилей разной вместимости, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

18 из них закупят за счет средств федерального бюджета, 11 - за счет областного. Автомобили будут предназначены для работы мобильных бригад соцслужб для доставки проживающих в домах-интернатах в различные учреждения, а также пожилых и инвалидов - в реабилитационные центры.

В основном планируется закупить автомобили на восемь пассажирских мест и несколько автобусов.

Так, автобус на 30 мест поступит в Щучинский психоневрологический интернат, автобус на 17 мест закупят Ярковскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, еще два автобуса на 35 и 12 мест поступят в центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

Автомобили будут закуплены в рамках реализации региональной программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".