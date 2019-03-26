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26.03.19 10:56
Для мобильных бригад соцслужб Тюменской области закупят 29 автомобилей
18 из них закупят за счет средств федерального бюджета, 11 - за счет областного. Автомобили будут предназначены для работы мобильных бригад соцслужб для доставки проживающих в домах-интернатах в различные учреждения, а также пожилых и инвалидов - в реабилитационные центры.
В основном планируется закупить автомобили на восемь пассажирских мест и несколько автобусов.
Так, автобус на 30 мест поступит в Щучинский психоневрологический интернат, автобус на 17 мест закупят Ярковскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, еще два автобуса на 35 и 12 мест поступят в центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".
Автомобили будут закуплены в рамках реализации региональной программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
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