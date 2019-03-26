Микрорайоны Екатеринбурга включат в турмаршрут "Живые дома Урала"

26.03.19 11:04

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 марта. Interfax-Russia.ru - Микрорайоны Екатеринбурга будут включать в туристический маршрут "Живые дома Урала" начиная с 2019 года, сообщает пресс-служба "Уральского объединения строителей".

"Ежегодно "Уральское объединение строителей" будет выбирать микрорайон столицы Урала, где будет проложен маршрут. Все турмаршруты будут доступны в интерактивных картах", - говорится в сообщении.

Также организаторы турмаршрута планируют увековечить имена, биографии и истории строителей микрорайонов Екатеринбурга.

"В путешествиях нам обычно рассказывают об архитекторах, имен строителей мы не знаем. Мы решили восстановить справедливость. Замечательно помнить историю тех, кто построил нашу жизнь", - приводятся в сообщении слова заместителя директора СРО "Уральское объединение строителей" Дениса Снеткова.

Кроме того, в рамках дня строителя в 2019 году состоится первая "живая" экскурсия для жителей города по Пионерскому району.

"Этот район города для создания турмаршрута выбран не случайно. "Пионерка" - яркий пример комплексного подхода к освоению территории, где ранее внедрялись новейшие строительные технологии, а сегодня микрорайон стал одной из бурлящих строительных площадок города", - поясняется в пресс-релизе.

Отмечается, что некоммерческий туристический маршрут "Живые дома Урала" признан единственным и самым длинным в мире, связанным со строительством. В прошлом году в маршрут вошли порядка 100 объектов в шести городах Урала.