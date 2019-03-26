Пять муниципальных онкоцентров откроют к 2021 году в Тульской области

26.03.19 11:06

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области разработали региональную программу по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии и снижению смертности от них, сообщила пресс-служба облправительства.

"В Тульской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" разработан региональный проект по борьбе с онкозаболеваниями. На его реализацию в 2019 году предусмотрено более 2 млрд рублей", - сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании в облправительстве.

В свою очередь министр здравоохранения региона Андрей Третьяков отметил, что с 1 марта заработала новая объединенная структура онкологической службы региона. В состав областного онкологического диспансера вошли онкологические отделения районных больниц Новомосковска и Щекино.

По словам министра, в июле откроются три амбулаторных онкологических центра в Туле, Новомосковске, Щекино, а в 2020 году - еще два в Ефремове и Алексине. Также планируется строительство современного онкологического центра.

Для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии в ходе диспансеризации и профилактических осмотров используются современные исследования. Начата работа по составлению паспорта здоровья региона. В нее включились и фельдшеры ФАПов, кторые собирают полную информацию о жителях, нуждающихся в наблюдении, имеющих заболевания или факторы риска.

Также в рамках проекта "Онкопатруль" в отдаленные населенные пункты совершено 22 выезда, осмотрено 979 человек, выявлено 19 случае онкозаболеваний. В нынешнем году количество выездов планируется увеличить вдвое.

"Согласно прогнозам, результатом работы станет снижение смертности от онкологических заболеваний. По результатам этого года она не должна превысить 254,4 на 100 тысяч жителей", - подчеркнул А.Третьяков.