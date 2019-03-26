В Калининградской области возбуждено дело по факту использования просроченной вакцины

26.03.19 11:11

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту введения детям просроченной вакцины в одном из медучреждений.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР во вторник, дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по результатам прокурорской проверки.

"Как полагает следствие, медицинским персоналом одного из лечебных учреждений Калининградской области, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период с 5 по 13 февраля текущего года произведена вакцинация коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной семи детям в возрасте до шести лет. При этом срок годности вакцины истек 31 января 2019 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели и потерпевшие.

Как сообщалось, прокуратура Калининградской области выявила факты применения вакцины с истекшим сроком годности в ходе прививочной компании детей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Пионерская городская больница". Ведомство сообщало о 17 детях в возрасте от года до трех лет, которым ввели просроченную вакцину.