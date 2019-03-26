Собираемость взносов за капремонт в Подмосковье превысила 90%

26.03.19 11:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Московской области добросовестно платят за капитальный ремонт, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

"Сегодня у нас 93% собираемость взноса на капремонт", - сказал Е.Хромушин на заседании правительства Московской области.

Согласно справке к мероприятию, в 2015 году данный показатель составлял 83%.

Министр отметил, что средняя собираемость взносов по России - 87,5%.

Е.Хромушин также сообщил, что в 2019 году капремонт будет проведен в 1 846 многоквартирных домах Подмосковья. По его словам, в 427 домах заменят лифты, в 423 домах собираются привести в порядок фасады и кровли. Таким образом планируется улучшить жилищные условия более 300 тыс. человек, сказал министр.

Торги по выбору подрядчиков на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области уже завершены, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

"Все торги мы провели, и в апреле, как только позволит погода, мы сможем приступить к работам", - сказал Е.Хромушин на заседании правительства Московской области.

Министр добавил, что в прошлые годы проведение данных конкурсных процедур тормозилось из-за сложностей с формированием муниципальных программ.

В 2019 году капремонт будет проведен в 1 846 многоквартирных домах Подмосковья.