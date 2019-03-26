Более 50 боевиков ликвидировали сотрудники Росгвардии в СКФО в 2018 году

26.03.19 11:20

© РИА Новости. Георгий Зимарев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Росгвардии ликвидировали в республиках Северного Кавказа в 2018 году более 50 участников НВФ и их пособников, сообщил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Игорь Гетманов.

"По итогам 2018 года в ходе проведения спецмероприятий было уничтожено 54 боевика, в том числе 4 бандглаваря, уничтожен ряд объектов инфраструктуры данных террористических организаций", - сказал И.Гетманов журналистам во вторник.

Помимо этого, обнаружены самодельные взрывные устройства, более 50 кг взрывчатых веществ.

"Основным фактором, влияющим на оперативную обстановку в округе, угрожающим национальной безопасности, остается сохраняющаяся террористическая угроза со стороны международных террористических организаций", - отметил И.Гетманов.

По его словам, на формирование таких террористических групп влияет активная пропаганда с использованием интернета.

"Поэтому в дальнейшем будет продолжаться работа по нейтрализации, совместно с другими силовыми структурами, данных участников. Задачами на текущий год остается обеспечение общественной безопасности, в том числе при проведении международных, общественных, политических массовых мероприятий", - сказал И.Гетманов.

В частности, по его информации, подразделения Росгвардии будут задействованы при проведении третьего международного фестиваля "Студенческая весна" стран БРИКС и ШОС в Ставропольском крае, парусной регаты на территории Чечни, единого дня голосования в сентябре в ряде регионов округа.