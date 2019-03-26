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Свердловское Заксобрание приняло законопроект о единой социальной карте

© РИА Новости. Олег Смыслов
26 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании во вторник приняли в трех чтениях законопроект о единой социальной карте, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Важно понимать, что стоит задача не просто перевести получение всех региональных льгот на единую социальную карту, это только первый шаг. На основе современных информационных технологий единая социальная карта должна стать эффективным инструментом предоставления медицинских, социальных, транспортных услуг, инструментом участия в различных акциях торговых сетей, организаций социального обслуживания, какие традиционно проводятся в Свердловской области, к примеру, ко Дню пенсионера", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания региона Людмилы Бабушкиной.

Она отметила, что закон в полной мере вступит в силу с 1 января 2021 года. Однако жители региона по личному заявлению смогут перевести получение льгот на единую социальную карту уже в 2019 году.

"Законопроект определяет внесение изменений в 14 законов Свердловской области. В нем учтены интересы малых территорий, где нет финансовых учреждений или банкоматов, а таких у нас по области около 1 500, в них проживает свыше 15 тысяч человек, имеющих право на получение единой социальной карты. В этом случае оператором реализации проекта будет выступать служба почтовой связи", - добавила Л.Бабушкина.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Е.Куйвашев подписал указ о внедрении на территории региона единой социальной карты. В марте глава региона внес законопроект в Законодательное собрание.

Срок действия пластиковой карты с электронным носителем составит пять лет. С ее помощью жители региона смогут получить поддержку в сфере медицины, транспорта, культуры, образования, спорта.

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