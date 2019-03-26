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26.03.19 11:30

Почти 2 тыс. человек переселят из аварийного жилья в Вологодской области за три года

© РИА Новости. Илья Питалев
26 марта. Interfax-Russia.ru - В течение ближайших трех лет в Вологодской области должно быть расселено свыше 33 тыс. кв. м жилья, на которых проживает более 1,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы региона.

Такие цифры указаны в распоряжении правительства РФ. Документ устанавливает целевые показатели регионов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

"В масштабах всей страны уже к следующему 2020 году должно ежегодно расселяться не менее 1 млн кв. м жилья, а к 2024 году - уже 2 млн (...) Это очень амбициозная задача, которая потребует колоссальных финансовых вливаний и совместных усилий органов власти всех уровней: от министерства до руководства муниципалитетов (...) Только создав гражданам комфортные и современные условия для жизни, мы можем совершить инфраструктурный рывок, о котором говорит наш президент. И мы в Вологодской области к этой работе готовы", - цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.

На Вологодчине основной пик строительства и приобретения готового жилья на рынке придется на 2020 и 2021 годы, когда в регионе должно ежегодно расселяться по 15,5 тыс. кв. м аварийного жилья.

На реализацию этих мероприятий в 2019 году Вологодской области будет предоставлена субсидия из федерального бюджета размером почти в 517 млн рублей.

Как сообщалось, в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, в Вологодской области в период 2013-2017 годов было расселено более тысячи многоквартирных домов общей площадью свыше 163 тыс. кв. м. Новое жилье получили более 10 тыс. жителей региона.

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