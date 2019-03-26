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26.03.19 11:40

10 тыс. военнослужащих участвуют в учениях в Забайкальском крае

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
26 марта. Interfax-Russia.ru - Авиационная группировка из 30 самолетов и вертолетов сформирована в ходе учений, которые идут в Забайкальском крае, сообщает во вторник штаб Восточного военного округа (ВВО).

"Лётчикам предстоит выполнять огневые задачи по поддержке действий наземной группировки войск на полигоне "Цугол" (Забайкальский край). А также имитировать условного противника в ходе отработки задач подразделениями противовоздушной обороны на полигоне "Телемба" в Бурятии", - сказано в сообщении.

В учениях будут задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.

Манёвры с группировкой войск ВВО стартовали в Забайкальском крае на полигоне "Цугол" в понедельник, 25 марта. В них задействованы около 10 тыс. военнослужащих, более двух тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. "Этап практических действий войск с боевой стрельбой в дневное и ночное время состоится 28 марта. Завершатся учения 29 марта полевым смотром войск", - информирует штаб ВВО.

В частности, на полигоне "Телемба" в Бурятии военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в ходе учения с группировкой войск Восточного военного округа (ВВО) отразят авиационный налёт условного противника.

"Боевые стрельбы состоятся на полигоне "Телемба" в Республике Бурятия. Расчёты ЗРК "Тор", "Стрела-10", ЗСУ "Шилка" и операторы переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" уничтожат скоростные воздушные цели на встречных и догонных курсах", - сообщает штаб ВВО во вторник.

Отмечается, что целями станут цели, имитирующие самолёты, вертолёты, ударные дроны и крылатые ракеты противника.

"Мишени будут выпущены с минимальным временным интервалом, полеты будут осуществляться по различным траекториям и направлениям", - сказано в пресс-релизе.

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