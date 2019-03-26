Кабмин предлагает штрафовать юрлица за необоснованный отказ клиентам в доступе к товарам

26.03.19 11:47

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Незаконный отказ потребителям в доступе к товарам и услугам должен повлечь административное наказание, говорится в проекте закона внесенном правительством РФ в Госдуму.

Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Согласно проекту закона, отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом, кроме случаев, установленных законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения обусловлены участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха.

Такие отказы часто происходят по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям, также говорится в документе.

Зачастую за таким отказом стоят причины формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера, указывается в проекте закона.

Принятие законопроекта позволит привлекать к ответственности продавцов, исполнителей услуг или работ к ответственности за проявления дискриминации социально уязвимых категорий граждан, выразившиеся в отказе им в доступе к товарам (услугам, работам) на равных с другими гражданами условиях, отмечается в пояснительной записке.